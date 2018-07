Twee Vlamingen sterven op vakantie in Griekenland na ongeval met quad TMA KSN KVDS

30 juli 2018

19u31

Bron: Dimokratiki, Rodiaki 78 Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στην Κω μετά από σύγκρουση γουρούνας με ΙΧ https://t.co/vW9TmWiwv6 pic.twitter.com/aRkK2WGdOY Παράπονα Ρόδου(@ ParaponaRodou) link Op het Griekse eiland Kos zijn twee Vlamingen omgekomen bij een ongeval met een quad. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken.

Het ongeval zou volgens de Griekse nieuwssite Dimokratiki rond de middag gebeurd zijn in de kustplaats Psalidi. De 31-jarige bestuurder van de quad zou de controle over zijn voertuig verloren zijn en samen met zijn 29-jarige passagier frontaal op een tegenligger gebotst zijn. Volgens de nieuwssite Rodiaki verbleven de twee Belgen in Psalidi.

De wagen die uit de andere richting kwam, zou bestuurd zijn door een 63-jarige bewoner van het eiland. De oorzaak en de omstandigheden van het ongeval worden volgens Dimokratiki onderzocht door de plaatselijke verkeerspolitie.