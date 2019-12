Exclusief voor abonnees Twee Vlamingen delen geld uit in Oeganda: “Het was hier dooie boel, nu barst het van de levensvreugde” Deel 2: hoe het ‘vergeten’ Busibi floreert dankzij Eight Dietert Bernaers en Jan De Meuleneir

15 december 2019

08u06 0 Geef de armste mensen in Afrika elke maand een kleine som geld en laat hen ermee doen wat ze willen: de nieuwste vorm van ontwikkelingssamenwerking is even eenvoudig als revolutionair. Reporter DIETERT BERNAERS en fotograaf JAN DE MEULENEIR liepen in Oeganda in het spoor van ‘wilde weldoeners’ Steven Janssens en Maarten Goethals. “Het was hier dooie boel, nu barst het dorp van de levensvreugde.”

Iedereen schiet in een onbedaarlijke lach. Eén van de kippen van James heeft haar gevoeg gedaan op de prachtige bodaboda van de jongeman, zijn motortaxi. We hebben het beestje bij de lurven gevat om het te laten poseren voor de foto. Maar daar heeft de kip weinig zin in, en middels een klein hoopje wit-grijze drek maakt ze dat meer dan duidelijk.

We zijn in Busibi, een afgelegen broussedorp in het westen van Oeganda, volledig omgeven door een moeras en slechts bereikbaar via één smalle zandweg. Nog geen drie jaar geleden zou bovenstaand tafereel zich hier nooit afgespeeld hebben. Onmogelijk. De motortaxi en de kip waren er toen nog niet, en vooral: er viel op dat moment weinig te giechelen in Busibi. Zo geïsoleerd het dorp was, zo vergeten was het ook. De overheid trok zich geen bal aan van de inwoners, die moesten maar op eigen houtje zien te overleven in hun tochtige modderhutjes tussen de bananenbomen.

