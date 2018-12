Twee verdachten van Frans-Belgische terreurcel in beschuldiging gesteld voor aanslagen in Parijs AW

06 december 2018

13u16

Bron: Belga 0 Sofien Ayari en Ali El Haddad Asufi, twee leden van de jihadistische terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Parijs en Brussel, zijn gisteren in Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van gerechtelijke bronnen.

De twee verdachten zitten in België in de cel. Ze werden voor korte tijd naar Frankrijk overgebracht om in beschuldiging te worden gesteld in het onderzoek naar de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, zo meldt AFP.