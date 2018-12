Twee verdachten van drone-aanval luchthaven Gatwick opgepakt: mogelijk radicale milieu-activisten

22 december 2018

Bron: Belga

De Britse politie heeft twee mensen opgepakt in verband met het onderzoek naar de drone of drones die de voorbije dagen herhaaldelijk gesignaleerd werden op de luchthaven van Gatwick bij Londen, waardoor het vliegverkeer er meer dan een dag werd stilgelegd. De twee werden vrijdagavond omstreeks 23 uur Belgische tijd opgepakt, zo bericht de BBC. Over de identiteit van de verdachten is niets bekend.