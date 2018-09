Twee Venezolanen riskeren 20 jaar cel om spottende video over president Maduro kv

17 september 2018

02u46

Bron: Reuters 0 Twee Venezolaanse brandweerlui, die een spottende video maakten waarin ze president Nicolas Maduro afbeeldden als een ezel, zijn zondag opgesloten op verdenking van aanzet tot haat. Als ze veroordeeld worden, riskeren de mannen tot twintig jaar cel.

Ricardo Prieto (41) en Carlos Varon (45) werden woensdag door de militaire inlichtingendienst opgepakt in hun brandweerkazerne in de westelijke staat Merida. Dat deelt het mensenrechtenobservatorium van de Universiteit van de Andes in Merida mee.

Het duo verscheen zondag voor rechter Carlos Marquez, die beval dat ze aangehouden blijven en terecht zullen staan voor de overtreding van een wet tegen de aanzet tot haat, die vorig jaar werd goedgekeurd.

"De brandweermannen worden aangeklaagd met een verzwaarde aanklacht voor het aanzetten tot haat. Die verzwaarde aanklacht wijst op 20 jaar cel", zegt advocaat Ivan Tora van het observatorium die de hoorzitting bijwoonde.

Tegenstanders van president Maduro, die hem de schuld geven van de ineenstorting van de Venezolaanse economie, noemen hem vaak "Maburro", een verwijzing naar het Spaanse woord voor ezel, "burro".

In de video is te zien hoe een man een ezel rondleidt door een brandweerkazerne in Merida, terwijl een andere tegen het dier praat alsof hij de president een rondleiding geeft tijdens een van zijn vele officiële bezoeken aan scholen, ziekenhuizen en legerbases zoals die te zien zijn op televisie.

Volgens de advocaten van de verdediging maakten Prieto en Varon de video als grap en niet om aan te zetten tot haat.

Mensenrechtenorganisaties klagen aan dat president Maduro erg streng optreedt tegen critici. Volgens het Penal Forum zijn er momenteel zo'n 234 politieke gevangenen in het land. Maduro beweert echter dat hij een gewapende opstand die zijn socialistische regering wil omverwerpen en vervangen door een marionet van de VS, de kop indrukt.