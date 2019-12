Twee vandalen opgepakt voor vernieling van 40 graven op joods kerkhof kv

30 december 2019

23u31

Bron: Belga 0 Twee mannen zijn vandaag in Duitsland opgepakt nadat ze veertig grafstenen op een joods kerkhof hadden omvergeworpen en hadden besmeurd met verf in het westen van het land. Dat meldt de politie.

De twee mannen van 21 en 33 jaar oud zijn bekend bij de politie. Ze werden opgepakt in de buurt van het kerkhof van Geilenkirchen nadat een getuige de politie voorbije nacht even voor 3 uur op de hoogte had gebracht. Agenten fouilleerden de mannen, die in donkere kleren gekleed waren, ter plaatse en vonden maskers en spuitbussen.

De Duitse regering beloofde eind november een wet in te voeren die het mogelijk maakt om de straffen te verhogen als een misdrijf gepleegd is met een antisemitisch motief.



Uit cijfers van de politie blijkt dat de antisemitische daden in 2018 met 20 procent zijn gestegen tegenover 2017.