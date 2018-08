Twee van de drie Belgen die taxichauffeur in Salou bewusteloos sloegen, zijn na weken voorhechtenis vrij mvdb

24 augustus 2018

11u03 0 Twee van de drie Belgen die in juli een taxichauffeur in de Spaanse badplaats Salou buiten westen sloegen, zijn opnieuw op vrije voeten. De rechter heeft Kevin O. en Alan E. vorige week in afwachting van hun proces vrijgelaten. Enkel Baykar O. blijft in voorhechtenis. De taxichaffeur heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

De drie wilden in de vroege ochtend van zondag 8 juli na een nachtje uitgaan niet aanschuiven in de wachtrij voor taxi’s. De taxichauffeur weigerde hen mee te nemen. De Belgen gingen hem daarop te lijf. Ze sloegen en schopten de chauffeur. Hij werd zelfs in de lucht gegooid waardoor hij met zijn hoofd hard op de grond terecht kwam. De man liep daarbij een ernstig hoofdletsel op en werd bewusteloos per ambulance naarde intensive care gebracht. Agenten van de Catalaanse politiemacht Mossos d’Esquadra kon het gevluchte trio na enige tijd in de boeien slaan. Ze werden in voorlopige hechtenis geplaatst.



De aanhouding van Kevin O. en Alan E. is niet verlengd omdat collega's van de taxichauffeur hebben aangegeven dat de gewelddadigheden vooral het werk waren van Baykar O. Zij herkenden hem aan de kleur van zijn t-shirt.



De familie van Kevin O. en Alan E. heeft vakantiewoningen in de badplaats Cambrils, waardoor er minder kans is op vluchtgevaar. De twee mogen Spanje echter niet verlaten en moeten zich om de vijftien dagen bij de politie melden. Of de taxichauffeur het werk heeft kunnen hervatten, is niet bekend.