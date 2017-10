Twee Tunesische verdachten van mesaanval in Marseille opgepakt in Zwitserland

De politie heeft in Zwitserland twee verdachten gearresteerd in het onderzoek naar de dodelijke mesaanval die plaatsvond in Marseille. Dat heeft de Zwitserse federale politie meegedeeld.