Twee torens van belangrijke brug uit WOII te koop

07 mei 2018

Bron: Belga 0 Twee torens van de Duitse Ludendorffbrug zijn te koop. Dat heeft de Duitse overheid vandaag bekendgemaakt. De brug over de Rijn speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog en werd vereeuwigd in de film 'The Bridge at Remagen'.

"Er zijn al enkele geïnteresseerden", zegt BEV-woordvoerder Jürgen Rothe. Dat is de organisatie die de Duitse spoorwegen beheert. De torens gaan naar "de hoogste bieder". De advertentie preciseert dat het gaat om "een overblijfsel van een monumentale, supraregionale brug van historisch belang".

De torens zijn gebouwd in 1918 en hebben een oppervlakte van meer dan 450m². Ze bevinden zich op de rechteroever van de Rijn. De Ludendorffbrug zelf bestaat niet meer, maar de Geallieerden gebruikten de brug in maart 1945 om voor het eerst de Rijn over te steken, iets dat het leger van Hitler probeerde te verhinderen door alle mogelijke oversteekpunten over de rivier op te blazen. Een paar dagen later stortte de brug echter plots in.

De Ludendorffbrug werd internationaal bekend door de film 'The Bridge at Remagen' uit 1969. Die werd opgenomen in het toenmalige Tsjechoslovakije. In de twee overblijvende torens aan de andere kant van de rivier is een museum over het belang van de brug gehuisvest.