Twee ton ivoor en schubben in beslag genomen in Vietnam LH

24 december 2019

12u36

Bron: Belga, AFP 1 De Vietnamese douane heeft meer dan twee ton ivoor en schubdierschubben in beslag genomen op een schip komende uit Nigeria, zegt een woordvoerder van de douane. Het West-Afrikaanse land is een van de meest betrokken landen bij de illegale handel in ivoor.

In houten kisten vond de douane zo'n 330 kilogram ivoor en 1,7 ton schubben. Hoewel de handel in ivoor sinds 1992 officieel verboden is, blijft Vietnam een belangrijke doorvoerland voor de illegale miljardenhandel in exotische dieren en ivoor.

De handel in ivoor is na de drugs- en wapenhandel de derde meest winstgevende illegale handel ter wereld. Vooral in Azië en het Midden-Oosten is er een grote vraag naar ivoor, omdat het er wordt gebruikt in traditionele geneeskunde. Het stropen van olifanten en neushoorns, en de handel in hun slagtanden en hoorns zijn verboden, op grond van internationale inspanningen om de bedreigde soorten te beschermen.

Ook de schubben van schubdieren zijn erg gewild in Zuidoost-Azië vanwege hun vermeende geneeskundige eigenschappen. Ondanks het verbod op de handel in schubdieren sinds 2016 is het dier nog steeds te koop in Hongkong.