Twee toeristen vallen van bekend uitkijkpunt Yosemite National Park KVDS

26 oktober 2018

08u35

Bron: AP 0 Twee bezoekers van Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië zijn om het leven gekomen toen ze van het bekende uitkijkpunt Taft Point vielen. Daar kan je tot helemaal aan de rand van een gigantische kloof van 900 meter diep lopen. En is er geen balustrade.

Het uitkijkpunt is bijzonder in trek bij verliefde koppeltjes en trouwers. Die laten zich er graag vanop een afstand fotograferen, met het adembenemende decor als achtergrond. Eerder deze maand deed een fotograaf nog een oproep op het internet om een koppeltje te vinden dat hij bij toeval op de gevoelige plaat had vastgelegd, toen de man voor zijn vriendin op één knie ging.

Noodlot

Woensdag sloeg het noodlot echter toe op Taft Point. Een toerist meldde aan de rangers van het park dat hij een man en een vrouw naar beneden had zien vallen. Volgens woordvoerder Scott Gediman worden momenteel hun lichamen gezocht op de bodem van Yosemite Valley.





Er wordt ook onderzocht hoe het incident precies gebeurd is. Er is geen balustrade op het bekende uitkijkpunt, op een klein stukje na. Toeristen trekken er onder meer naartoe voor het uitzicht dat je er hebt op de uitgestrekte vallei, Yosemite Falls en de bekende rots El Capitan.

Er stierven dit jaar al meer dan 10 mensen in het nationaal park. Enkelen door natuurlijke oorzaken, anderen door een ongelukkige val. Zo stortte vorige maand een Israëlische tiener van de top van de 180 meter hoge Nevada Fall. Volgens de lijkschouwer van Mariposa County was de dood van de 18-jarige Tomer Frankfurter een ongeval.