Twee tieners uit verschillende Amerikaanse staten vermoorden hun eigen moeder, broers en zussen

Bron: CNN 0 Een tiener uit Utah en een uit Alabama hebben allebei hun eigen moeder gedood. De ene vermoordde ook zijn tweelingbroers, de andere zijn zussen en broer. Beide incidenten gebeurden met amper vijf dagen tussen, maar lijken niet aan elkaar gelinkt.

De zestienjarige Colin Jeffrey Haynie uit Utah bleef op 17 januari thuis van school met als vreselijke doel zijn familie uit te moorden. Haynie schoot eerst zijn moeder Consuelo Alejandra Haynie (52) en zijn zus Maylan (12) dood toen die rond 13 uur thuiskwamen van school. Daarna schoot de tiener meermaals op zijn zus Alexis (15), nog later op zijn broer Mathew (14), allebei eveneens bij hun thuiskomst in Grantsville in de Amerikaanse staat Utah. De vier slachtoffers overleden.

Toen ook zijn vader rond 18u15 thuiskwam, kreeg die een kogel in het been. De man kon zijn zoon vervolgens overmeesteren en overleefde de moordpoging. De gezinstragedie speelde zich af in een tijdspanne van zo’n vijf uur.

Een gealarmeerde buur liep het huis in en kon de hulpdiensten verwittigen. Hij bracht zelf de vader en de zoon naar het ziekenhuis. De tiener bekende de moorden en werd in het hospitaal aangehouden. Hij zal berecht worden als een volwassene voor viervoudige moord en voor poging tot moord.

In Alabama vond vijf dagen later, 22 januari, een gelijkaardig familiedrama plaats. Landon Durham, ook 16, stak die dinsdagochtend zijn moeder, Holli Christina Durham (36), en zijn tweelingbroers van dertien jaar, Branson en Baron Durham, dood met een mes. Dat gebeurde in Munford, Alabama. Daarna ging hij gewoon naar school. De volgende ochtend werd hij gearresteerd voor de moorden. Ook hij zal worden berecht als een volwassene.

