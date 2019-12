Twee tieners sterven in Franse boerderijbrand mvdb

01 december 2019

16u22

Bron: France Bleu - Ouest France 0 Bij een uitslaande brand op een boerderij afgelopen nacht in de noordwestelijke Franse regio Normandië zijn twee tieners (13 en 15) om het leven gekomen.

Een twaalftal leden van dezelfde familie woonden volgens verschillende media gisteravond een verjaardagsfeestje bij in een hoeve in het landelijke dorp Saint-Nicolas-de-Sommaire. De brand zou ontstaan zijn aan een tapijt dat naast de verwarmingskachel lag. Alle aanwezigen lagen toen al te slapen.

De familieleden die op het gelijkvloers sliepen, konden zich snel in veiligheid brengen en repten zich naar buiten. Ze gooiden stenen op de ruiten om iedereen te wekken. Enkele personen sprongen door het raam en konden ontsnappen aan de vlammen. Hulp kwam te laat voor de twee tieners. Brandweerlieden troffen vanochtend de verkoolde lichamen aan.

De tien familieleden, waaronder een kind van vier jaar oud, kregen rook binnen en zijn uit voorzorg in het ziekenhuis opgenomen. Een brandweerman raakte gewond aan het been. Medewerkers van de Franse slachtofferhulp ontfermen zich over de familie. Het parket van Argentan is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.