Twee tieners sterven door elektrocutie wanneer ze een hond proberen te redden

03 april 2019

Jake Hoursmouszus en Jacob Schnieder (17) waren met twee andere vrienden langs een irrigatiekanaal aan het wandelen in het stadje Dixon in de Verenigde Staten. Ze hadden vakantie. Toen een hond in het kanaal viel, besloot het duo om het dier te proberen redden. Maar die goede daad kwam hen duur te staan.