Twee tieners die verdwenen langs zelfde Canadese snelweg waar koppeltje werd gedood opeens verdacht van moord

23 juli 2019

22u17

Bron: BC RCMP CTV News, Vice 0 Het mysterie van de moord op een jong koppel langs een snelweg in Canada en de verdwijning van twee tienerjongens iets verderop, heeft een nieuwe wending genomen. Volgens de politie van British Columbia worden de vermiste Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) nu verdacht van moord op de Australische Lucas Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) en een nog onbekende derde man. Die laatste werd gevonden bij de brandende truck van de tieners.

Aanvankelijk leek de politie te vrezen dat de jongens ook iets ergs overkomen kon zijn. “We vragen aan Kam en Bryer om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie en ons te laten weten dat jullie in orde zijn”, klonk het zondag nog op Facebook. Dat is nu veranderd in een oproep aan het publiek om uiterst voorzichtig te zijn: wie de twee ziet, moet hen beschouwen als “gevaarlijk”, mag hen “niet benaderen” en moet “onmiddellijk het noodnummer bellen”.

Wegarbeider

Het was een wegarbeider die vorige week maandag de zwaar toegetakelde lichamen van het jonge koppeltje vond. De Australiër en zijn vriendin uit het Amerikaanse North Carolina lagen in een gracht naast de afgelegen Alaska Highway, in het noorden van de provincie British Colombia. Ze bleken op een gruwelijk manier aan hun einde gekomen te zijn.





“Ik zag het meisje eerst”, vertelde arbeider Trevor Pierre later aan televisiezender CTV News, “de jongen lag vijf meter verderop. Hij had geen schoenen aan, zij één. Ik weet niet hoe iemand nog met zichzelf kan leven nadat die gedaan heeft wat ik gezien heb.” (lees hieronder verder)

Omdat ze zo toegetakeld waren, duurde het drie dagen eer de politie het koppel geïdentificeerd had. Lucas en Chynna bleken aan een rondreis bezig geweest te zijn in de streek en hadden autopech gekregen. Getuigen hadden hen de dag voor hun lichamen gevonden werden zien staan langs de kant van de weg, maar ze hadden geen hulp gewild. Ze vertelden dat ze wisten wat het probleem was en dat ze hun blauwe bestelwagen zelf wel weer aan de praat zouden krijgen.

Die bestelwagen stond vlakbij hun doodgeschoten lichamen en was beschadigd. Hun bezittingen bleken er wel nog in te liggen. En dat droeg alleen maar bij tot het mysterie. (lees hieronder verder)

Enkele dagen later – afgelopen vrijdag – kreeg de politie plots de melding dat er een wagen in brand stond op dezelfde snelweg als waar het koppeltje gevonden was. De wagen bleek toe te behoren aan Kam McLeod en Bryer Schmegelsky, maar van de tieners uit Port Alberni was geen spoor. Twee kilometer verderop deed de politie echter opnieuw een akelige ontdekking.

Opnieuw werd een lichaam gevonden, deze keer van een man. De politie heeft echter nog niets vrijgegeven over zijn identiteit en de manier waarop hij aan zijn einde kwam. (lees hieronder verder)

Vandaag maakte de politie plots bekend dat de tieners verdacht worden van de moord op het jonge koppel én de nog onbekende man. Ze zouden nog in leven zijn en zich naar het oosten verplaatsen. Ze zouden intussen gespot zijn in de provincie Saskatchewan en met een Toyota Rav 4 uit 2001 rijden. Maar ze kunnen intussen hun uiterlijk al veranderd hebben en van wagen gewisseld zijn, zo klinkt het nog bij de politie. Met de hulp van de bevolking hopen ze de jongens snel te vatten.

Over het motief van de moorden heeft de politie nog niets meegedeeld.