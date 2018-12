Twee technici overleden in onderzoeksstation op Antarctica nadat ze bewusteloos waren aangetroffen Karen Van Eyken

13 december 2018

13u49

Bron: The Guardian, Belga, Newshub.co.nz 2 Twee technici van het Amerikaanse onderzoeksstation McMurdo op Antarctica zijn om het leven gekomen bij een incident in een gebouw waar de generatoren staan. Er is een onderzoek geopend naar de ware toedracht.

De technici hadden onderhoudswerkzaamheden aan het brandbeveiligingssysteem van het gebouw uitgevoerd, meldde de wetenschappelijke stichting National Science Foundation (NSF) op haar website. Een helikopterpiloot had rook zien opstijgen uit het gebouw toen hij langsvloog en landde om de zaak te onderzoeken. Hij vond de twee technici bewusteloos op de grond.

Volgens een reddingsteam kwam alle hulp voor een van beide mannen te laat, de tweede technicus stierf later in het ziekenhuis van het McMurdo-station. Het incident wordt nog onderzocht. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

De technici werkten voor een in de Amerikaanse staat Virginia gevestigde onderaannemer, PAE, die logistieke ondersteuning biedt aan het Antarctica-programma dat door de stichting NSF wordt beheerd. Over de identiteit van de werknemers is nog niets bekendgemaakt, maar hun verwanten zijn reeds op de hoogte gebracht. Volgens Peter West, woordvoerder van NSF, zou het niet om verdachte overlijdens gaan.

Het McMurdo-station is volgens haar website het grootste onderzoeksstation van Antarctica en bevindt zich op het zuidelijkste puntje van het eiland Ross, zo’n 3.500 km ten zuiden van Nieuw-Zeeland. Daar verblijven en werken op piekuren tot duizend mensen. Er wordt onderzoek verricht op vlak van biologie, geologie, geofysica en klimaat.

Het gaat al om het tweede tragische voorval op een afgelegen basis op korte tijd.

In het Russisch poolstation Bellingshausen op King George Island, het grootste eiland van de Zuidelijke Shetlandeilanden, was er op 9 oktober eveneens een incident. Een Russische wetenschapper stak er zijn collega neer met wie hij al 6 maanden op de afgelegen basis op de Zuidpool had geleefd. De dader werd opgepakt en aangeklaagd. Het slachtoffer overleefde de steekpartij.

