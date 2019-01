Twee tankers in brand op Zwarte Zee: zeker 20 doden mvdb lva aw

22 januari 2019

04u16

Bron: ANP - Reuters - Belga 5 De brand op twee vrachtschepen in de Straat van Kertsj, voor het schiereiland Krim, kostte vermoedelijk aan twintig zeelui het leven. Na de berging van tien lijken hebben de reddingswerkers alle hoop opgegeven om tien vermiste bemanningsleden nog levend terug te vinden. Dat hebben de Russische autoriteiten laten weten. Twaalf matrozen konden gered worden.

De geredde matrozen hebben brandwonden opgelopen maar ook onderkoelingsverschijnselen door in zee te springen om aan de vlammen te ontsnappen.



Het vuur ontstond gisteren toen een van de schepen brandstof overlaadde op het andere schip en daarbij een ontploffing veroorzaakte. Een deel van de bemanning sprong daarop overboord. De schepen hadden samen iets meer dan dertig opvarenden aan boord. De bemanning is afkomstig uit Turkije en India. Beide schepen voeren onder de vlag van Tanzania.

Het vuur was vanmorgen nog altijd niet geblust. Het zou volgens reddingswerkers blijven woeden tot alle gas is opgebrand.

Moskou en Kiev

Het ongeval vond plaats vlakbij de Straat van Kertsj. De situatie in dat deel van de Zwarte Zee is gespannen sinds Rusland in november het vuur opende op drie Oekraïense oorlogsschepen en de bemanning oppakte wegens zogenaamde grensschending. Het was de zwaarste confrontatie tussen Moskou en Kiev sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Voor de Straat van Kertsj moeten schepen soms wekenlang wachten voor ze kunnen doorvaren naar de Zee van Azov. Oekraïne zegt dat schepen die Oekraïense havens willen aandoen door de Russische autoriteiten getreiterd worden.