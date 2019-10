Twee Syrische soldaten gesneuveld door Turkse beschietingen LH

16 oktober 2019

11u28

Bron: Belga 0 Minstens twee Syrische soldaten zijn afgelopen nacht omgekomen toen een Turks projectiel neerkwam op de post die ze bemanden. Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gemeld.

Volgens het SOHR hadden Turkse troepen en hun bondgenoten granaten afgevuurd op een gebied ten oosten van Ain Issa, waar ook gevechten plaatsvinden tussen de Turkse troepen en de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Nog volgens de ngo raakten ook enkele Syrische soldaten daarbij gewond.

Door het geweld zijn negen SDF-strijders en 21 door Turkije gesteunde rebellen om het leven gekomen, aldus het observatorium.

Syrische regeringstroepen zijn ingezet in Koerdische bolwerken in het noordoosten van Syrië, na een akkoord tussen de Koerden en Damascus om de Turkse inval het hoofd te bieden. Die startte op 9 oktober. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beklemtoont dat hij de veiligheid aan de grens met Turkije verzekert en 1 miljoen tot 2 miljoen Syrische vluchtelingen in een bufferzone wil hervestigen.