Twee surfers overleden in Nederlandse Scheveningen, drie andere nog vermist Redactie

11 mei 2020

21u26

Bron: AD.nl 0

In het Nederlandse Scheveningen (Den Haag) is op dit moment een grote zoekactie gaande naar een aantal watersporters die in de problemen zijn geraakt. Twee van de drie surfers die door de reddingsdiensten uit het water zijn gehaald, zijn overleden. Dat bevestigt de politie. Drie worden nog vermist.

De surfers kwamen rond 19.15 uur op de zee voor Scheveningen in de problemen. Mensen alarmeerden de kustwacht, die direct een grote reddingsoperatie opstartte. Zowel bij het noordelijk- als het zuidelijk havenhoofd zoeken de hulpdiensten naar vermiste personen.

Drie slachtoffers zijn uit het water gehaald, meldt Kustwacht Nederland. Twee van hen zijn overleden, de andere is bij bewustzijn. De persoon bij kennis gaf aan dat ze met zijn zessen waren. Naar de anderen wordt nog gezocht met behulp van de Kustwachthelikopter en meerdere reddingsboten. De actie wordt bemoeilijkt door de harde wind en ruwe zee.

Minimaal één slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een arts van het traumateam is met de ambulance meegereden.

Volgens Hans van de Broek, de eigenaar van surfschool The Shore in Scheveningen, gaat het om ervaren surfers. “Het zijn in elk geval een aantal bekenden uit de Scheveningse surfwereld.” Meer kan Van de Broek ook niet over de situatie zeggen. “Laten we hopen dat het met een sisser afloopt.”

De hulpdiensten hebben de situatie opgeschaald: “We hebben op dit moment nog onvoldoende zicht op de situatie”, laat de woordvoerder van de politie weten. “Het gaat om een onbekend aantal mensen die in het water in de problemen is geraakt.”

De heli blijft hangen boven één plek in zee. De boot van de KNRM is erbij. Witte vlolken stuiven op vanaf het zee oppervlak, algen vermoedelijk. #redding pic.twitter.com/2LDolFaQc1 Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link

Bijzonder. Helikopter zoekt drenkelingen. Even verderop wordt flink ge-kitersurfd. #redding pic.twitter.com/LSjbFypi6C Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link

Ambulanceheli verlaat het strand. Maar komt ook weer terug. #redding pic.twitter.com/ctuR4qRm2L Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link

Onheilspellend geluid van zoekende helikopter boven zee Scheveningen. Nog 3 mensen vermist. #redding pic.twitter.com/gIbvJFL8PE Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link