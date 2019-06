Twee straaljagers neergestort na botsing in Duitsland, 1 piloot levend teruggevonden LB ADN

24 juni 2019

15u14 7 In het noorden van Duitsland zijn twee Eurofighter-straaljagers neergestort, nadat de toestellen tegen elkaar botsten in de lucht. Beide piloten konden zich met hun schietstoel redden, een van hen is al levend teruggevonden. Naar de andere wordt nog gezocht, meldt de Bundeswehr.

Het incident vond rond 14.00 uur plaats in de regio Müritz, zo bevestigt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De jets namen deel aan een gevechtsoefening toen ze per ongeluk elkaar raakten. De piloot van een derde toestel meldde het incident en zei dat hij twee parachutes gezien had voor de straaljagers neerstortten.

Lichaamsdelen gevonden

Een van de toestellen crashte in een bos in de buurt van Jabel, het andere tien kilometer verder aan de rand van een bos in Nossentiner Hütte. Voor zover bekend zijn geen huizen geraakt door de wrakstukken. Op foto’s van het incident zijn twee rookpluimen te zien achter een meer.



Een van de piloten werd intussen levend teruggevonden in een boom. De reddingswerkers proberen hem te bevrijden, zo luidt het. Naar de tweede piloot wordt nog gezocht. In de buurt waar de tweede straaljager is neergestort, zouden lichaamsdelen zijn gevonden maar het is nog niet duidelijk of het gaat om het stoffelijk overschot van de tweede vermiste piloot.

Bossen in de buurt hadden vuur gevat, de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De neergestorte jets hadden voor zover bekend geen munitie aan boord.

De Eurofighter Typhoon, resultaat van een Europees samenwerkingsverband, wordt gebruikt door de Britse, Duitse en Italiaanse luchtmacht. Het toestel is zowel inzetbaar voor luchtgevechten als grondaanvallen. Het toestel was ook kandidaat om de Belgische F-16's te vervangen. Ons land koos uiteindelijk voor de F-35A van Lockheed Martin.

Een jaar geleden bleek dat slechts vier van de 128 Eurofighter-straaljagers van de Duitse luchtmacht gevechtsklaar waren. De toestellen kampten met technische problemen of een tekort aan wapens.