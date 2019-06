Twee straaljagers neergestort in Duitsland LB

24 juni 2019

15u14 0 In het noorden van Duitsland zijn twee Eurofighter-straaljagers neergestort, zo bevestigt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De toestellen raakten elkaar in de lucht, de piloten hebben vermoedelijk met hun schietstoel op tijd hun vliegtuigen verlaten.

Het incident vond rond 14.00 uur plaats in de regio Müritz, in Mecklenburg-Vorpommern. Op beelden van het radiostation Ostseewelle zijn twee rookpluimen te zien achter een meer. Bossen in de buurt hebben vuur gevat, mogelijk is ook bewoond gebied getroffen. Reddingswerkers zijn ter plaatse. Het is nog onduidelijk of de piloten de crash hebben overleefd.

De Eurofighter Typhoon, resultaat van een Europees samenwerkingsverband, wordt gebruikt door de Britse, Duitse en Italiaanse luchtmacht. Het toestel is zowel inzetbaar voor luchtgevechten als grondaanvallen.

Een jaar geleden bleek dat slechts vier van de 128 Eurofighter-straaljagers van de Duitse luchtmacht gevechtsklaar waren. De toestellen kampten met technische problemen of een tekort aan wapens.

