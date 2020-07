Twee straaljagers begeleiden Ryanair-vlucht na bombrief op toilet jv

14 juli 2020

10u18

Bron: belga 8 Een Ryanair-vlucht is maandagavond moeten landen op de Londense luchthaven Stansted, nadat op het toilet een briefje was gevonden waarop stond dat er een bom was aan boord. Het toestel kon, begeleid door twee straaljagers, veilig landen en niemand raakte gewond. Er werden twee mensen opgepakt, zo meldt de Britse omroep BBC op zijn website.

Het vliegtuig was onderweg van Krakau, in Polen, naar de Ierse hoofdstad Dublin. Alle passagiers konden het vliegtuig na de landing in Londen veilig verlaten. Er werd niets verdachts gevonden aan boord. Het vliegtuig werd afgezonderd op de luchthaven van Stansted.

Twee mannen, van 26 en 47 jaar, werden opgepakt omdat ze ermee gedreigd zouden hebben een vliegtuig in gevaar te brengen. Er loopt nog een onderzoek.