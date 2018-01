Twee stervende auteurs schrijven bestsellers over hun laatste jaren. Dan worden hun partners verliefd op elkaar Karen Van Eyken

13u09

Bron: The Washington Post 1 Thinkstock Het verhaal van Lucy Kalanithi en John Duberstein is niet alledaags. Maar het was voorbestemd. Ook al begon het op een tragische manier. Aan het sterfbed.

Paul Kalanithi schreef zijn memoires over zijn laatste jaren toen hij op 37-jarige leeftijd longkanker kreeg. In 2016 werd zijn boek 'When Breath Becomes Air' postuum gepubliceerd.

Het boek 'The Bright Hour' van Nina Riggs ging over haar laatste jaren toen ze op 39-jarige leeftijd met borstkanker werd geconfronteerd. Het verscheen postuum in 2017.

Beide boeken werden lovend onthaald en een instant succes. Beide boeken waren onderwerp van gesprek en kwamen voor in talloze lijstjes. Misschien was het wel onvermijdelijk dat de levensgezellen van beide auteurs ook samen zouden eindigen.

"Verbluffend"

"Ik ben nog steeds verrast," zei Lucy Kalanithi over haar relatie met Nina Riggs 'weduwnaar, John Duberstein. "Ik ben verrast door hoe gek het is en hoe natuurlijk op hetzelfde moment." John beaamde: "Alle puzzelstukjes vielen op een bizarre manier wonderlijk op hun plaats. Het was best verbluffend."

Tijdens de laatste dagen van haar leven maakte Nina Riggs zich zorgen om haar man en hoe hij verder zou gaan met zijn leven als ze er niet meer zou zijn. Ze deed vervolgens een ongebruikelijke suggestie. "Neem contact op met Lucy Kalanithi. Ze heeft hier ervaring mee", vertelde ze hem. "Ze weet als geen ander hoe je hier mee moet omgaan."

Op dat moment had John maar een vaag idee over wie Lucy Kalanithi was. Hij moest het boek 'When Breath Becomes Air' immers nog uitlezen. Maar Nina en de weduwe van Paul Kalanithi hadden door de rampspoed die hen beiden had getroffen, ondertussen een vriendschapsband opgebouwd.

Eén van de laatste daden van Nina's leven was het spelen van matchmaker voor haar man John.

Na de dood van zijn vrouw was John, een 41-jarige advocaat, een wrak. Hij sliep niet meer en was bang voor de toekomst. Hij had zo veel vragen. Dus deed hij wat zijn vrouw had voorgesteld. Hij stuurde - twee dagen nadat Nina stierf - een uitgebreid bericht naar Lucy. Ze schreef onmiddellijk terug en adviseerde John om zich op de begrafenis te focussen.

Levenslijn

John kwam die moeilijke dagen door. En die moeilijke weken. En maanden. Maar niet zonder Lucy te mailen. Op zijn beurt hielp hij haar te beseffen dat ze een lange weg had afgelegd sinds de dood van haar man twee jaar geleden. Ze werden elkaars levenslijn.

Die levenslijn groeide uit tot een liefdesrelatie. Samen met hun respectievelijke kinderen durven ze opnieuw naar de toekomst te kijken.

"Ik was van plan om mijn hele leven samen met Nina door te brengen. Ik was voor de volle 100 procent gelukkig "zei John. Nina's dood dwong hem naar een ander levenspad. Maar hij erkent met diepe dankbaarheid de reeks gebeurtenissen die hem uiteindelijk naar Lucy hebben geleid - een vrouw die zijn echtgenote Nina stilzwijgend had goedgekeurd.