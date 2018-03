Twee Spaanse skiërs komen om bij lawine in Frankrijk SI

03 maart 2018

16u44

Bron: Belga 0 Twee Spaanse skiërs zijn om het leven gekomen bij een lawine in de Franse Pyreneeën. Ze maakten deel uit van een groep van vijf, onder wie een gids. Dat is vernomen bij de regionale hulpdiensten.

Vanmiddag vonden de hulpdiensten een eerste skiër via een lokalisatie-tool, Arva, maar hulp kon voor de man niet meer baten. Een tweede skiër die niet was uitgerust met een Arva, werd wat later door een reddingshond gevonden en naar het ziekenhuis van Toulouse gebracht, waar hij overleed. De andere drie leden van de groep konden zichzelf bevrijden uit de sneeuw.

Het ongeval gebeurde een dag nadat vier Franse skiërs waren omgekomen in een lawine in het Franse departement Alpes-Maritimes.