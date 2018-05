Twee soldaten gedood bij bombardement in separatistische oosten van Oekraïne KVE

17 mei 2018

15u54

Bron: Belga 1 In het separatistische en Russischgezinde oosten van Oekraïne zijn twee soldaten om het leven gekomen. Dat heeft de regering in Kiev vandaag meegedeeld. Hoewel in de regio een staakt-het-vuren van kracht is, werd er ook een school getroffen bij een bombardement.



Volgens Dimitro Goetsoeljak, een woordvoerder van het ministerie van Defensie, raakten er ook vier soldaten gewond bij de aanval die gisteren plaatsvond. De soldaten zouden bij "vijandige beschietingen" onder vuur genomen zijn.

In Svitlodarsk, een klein stadje in het door Kiev gecontroleerde deel van de regio Donetsk, zou 's morgens ook een artilleriegranaat ontploft zijn op de speelplaats van een school. Een dertigtal ruiten werd beschadigd, maar niemand raakte gewond. Op het moment van de aanval zaten er ongeveer vierhonderd kinderen in de school. De regionale overheid en het parket-generaal achten de separatisten verantwoordelijk voor de aanval.

Kiev stelt dat de situatie aan het front duidelijk verslechterd is door een "aanzienlijk aantal" aanvallen van de rebellen. Daarbij zou ook gebruik gemaakt zijn van meervoudige raketwerpers van het type Grad.

Bij het conflict in het oosten van Oekraïne zijn op vier jaar tijd al meer dan 10.000 mensen om het leven gekomen. Kiev beschuldigt Rusland ervan de separatisten militairen te steunen, maar Moskou ontkent.