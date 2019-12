Twee slachtoffers bezweken in ziekenhuis: dodental vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland loopt op tot acht ADN

11 december 2019

20u40

Bron: Belga 0 Het dodental na de vulkaanuitbarsting op White Island, een eiland dat voor de kust ligt van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland, is gestegen tot acht. Twee mensen zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden, zo heeft de politie laten weten.

De politie zei ook absoluut nog lichamen te willen bergen op White Island. Er zijn immers nog acht vermisten, er is bitter weinig hoop dat die nog levend teruggevonden worden.

Enige actie van bergingsteams is momenteel nog te gevaarlijk, omdat er nieuwe seismologische activiteit op de vulkaan is waargenomen. Wetenschappers houden rekening met de mogelijkheid van een nieuwe uitbarsting in de komende 24 uur.



In zes ziekenhuizen, verspreid over Nieuw-Zeeland, worden nog 27 mensen verzorgd. Veel overlevenden zijn er slecht aan toe omdat ze ernstige brandwonden opliepen. De vulkaan barstte maandag uit op het onbewoonde eiland. Daar liepen op dat moment toeristen en hun gidsen rond.

