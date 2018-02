Twee skiërs komen om bij lawine in Italië sam

04 februari 2018

16u30

Bron: belga 0

Een lawine heeft in Italië het leven gekost aan twee skiërs. De slachtoffers werden bedolven in het skiresort Campo Felice, in het midden van Italië. De twee waren al overleden toen de reddingswerkers hen vonden, meldt het nieuwsagentschap Ansa.

Een andere skiër liep lichte verwondingen op. Het is niet bekend welke nationaliteiten de slachtoffers hebben.