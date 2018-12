Twee schepen op zoek naar haven na reddingsoperatie op Middellandse Zee bvb

Bron: Belga 3 Op de Middellandse Zee zoeken twee schepen van Duitse niet-gouvernementele organisaties (ngo's), die samen ongeveer vijftig geredde migranten aan boord hebben, naar een haven om aan te meren. Italië en Malta laten schepen van ngo's niet langer in hun havens.

Het onder Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3, van de Duitse ngo Sea-Watch, dobbert al meer dan een week op zee met meer dan dertig migranten aan boord. Een schip van ngo Sea-Eye haalde gisteren nog eens zeventien migranten van een vissersboot.

Een woordvoerder van Sea-Watch zegt dat hun schip ten zuiden van Malta vaart. De situatie aan boord is stabiel. Het weer zou volgende week omslaan en dan zou het schip snel een haven moeten vinden. "We hebben dit jaar nog een oplossing nodig", zei Ruben Neugebauer.



De EU-lidstaten raken het onderling niet eens over wie migranten die door hulporganisaties op zee gered worden, moet opvangen. De kritiek op de ngo's zwol ook aan, omdat ze met hun reddingen op zee illegale migratie zouden bevorderen. Italië en Malta hielden al verschillende schepen aan de ketting. Voor de Sea-Watch 3 zou het de eerste operatie geweest zijn sinds Malta het schip terug vrijgaf.