Twee Russische kosmonauten om medische redenen niet naar ruimtestation ISS kv

19 februari 2020

19u48

Bron: Belga 0 Enkele weken voor zij naar en met het Internationaal Ruimtestation ISS zouden vliegen, heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos vandaag beslist om Nikolaj Tikhonov en Andrej Babkin aan de grond te houden. Voor het ongebruikelijk besluit zijn medische gronden opgegeven. Verdere details ontbreken.

In plaats van Tikhonov en Babkin zullen op 9 april Anatoli Ivanitsjin en Ivan Wagner van op Bajkonoer in Kazachstan naar de spacemeccano vertrekken. De derde man in de Sojoez-capsule, de Amerikaan Chris Cassidy, blijft zijn missie ondertussen zoals gepland verder voorbereiden.

Ruimtevaarders weten lang tevoren wanneer zij naar het ISS zullen vliegen. Voor elke vlucht bereidt zich ook een reservebemanning voor die kan inspringen, bijvoorbeeld bij ziekte.



Tot nu toe is het zeer zelden tot een bemanningsruil zo kort voor de lancering gekomen.

Op dit ogenblik wonen en werken er drie mensen in het ISS: twee Amerikanen en een Rus.