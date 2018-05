Twee Russische helikopterpiloten komen om bij crash in Syrië IB

08 mei 2018

01u50

Bron: Belga 0 In het oosten van Syrië is gisteren een Russische militaire helikopter neergestort. Beide piloten kwamen daarbij om. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie.

De lichamen van de piloten werden gevonden na een zoekactie. Volgens Defensie lag een technisch defect waarschijnlijk aan de basis van de crash. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad en helpt het regimeleger in de strijd tegen de rebellen en terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Guerrillatactieken

Volgens het Syrische observatorium van de mensenrechten kwamen de voorbije dagen zeker 31 soldaten van het Syrische leger om het leven bij gevechten met de jihadistische terreurgroep. De troepen van president Bashar al-Assad worden ten zuiden van de hoofdstad Damascus aanhoudend bestookt door IS, dat gebruikmaakt van guerrillatactieken.