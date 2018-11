Twee Russische bommenwerpers vliegen laag over Belgisch marineschip: “De Russen testen onze waakzaamheid en gaan elke keer stapje verder” IVDE KVE

25 november 2018

18u21

Bron: Eigen berichtgeving, VRT 0 Donderdagochtend rond 9 uur vlogen twee Russische bommenwerpers tot drie keer toe laag over het Belgische marineschip de Godetia in de Baltische Zee. Het incident wordt beschouwd als een nieuwe escalatie in de confrontatie tussen Rusland en het Westen.

De Godetia is het commandoschip van de NAVO-vloot van mijnenbestrijders in het noorden. Ook het Belgische fregat Louise-Marie is van de partij.

Tijdens een luchtverdedigingsoefening van de Louise-Marie vlogen twee gewapende Russische gevechtsvliegtuigen tot drie keer laag toe over de Godetia. Uit voorzorg staakte de Louise-Marie haar training. “Stel dat je ‘per ongeluk’ de Russen raakt, zit het spel op de wagen”, vertelt een matroos. “We willen geen Derde Wereldoorlog starten”, zegt ook NAVO-bevelhebber Peter Ramboer tegen onze journaliste.

Show of force

De Zweden kwamen tussen om de Russen te onderscheppen. “De Russen testen onze waakzaamheid en gaan daarin elke keer een stapje verder”, zegt kapitein Kristof van Belleghem van de Louise-Marie. “Show of force, noemen we dat in het jargon.”

Op woensdag 21 november, een dag eerder, was er volgens de VRT nog een ander voorval. Toen kwam plots een Russische onderzeeër niet ver van de Godetia aan de oppervlakte . De Russen maakten toen vooral foto’s, wat toch ongebruikelijk is.

Volgens kapitein Kristof van Belleghem van de Louise Marie treden de Russen nu veel assertiever op: “Het wordt frequenter en frequenter. We zien dat er een assertievere Russische opstelling is tegenover onze militaire eenheden”, zegt hij aan de VRT. “We beginnen er gewoon aan te geraken, maar we moeten daar voorzichtig mee omspringen om te vermijden dat er misverstanden zouden ontstaan en ongelukken zouden gebeuren.”