Twee Reuters-journalisten veroordeeld tot 7 jaar cel in Myanmar

03 september 2018

07u38

Bron: DPA/AFP/BELGA 0 In Myanmar zijn twee journalisten van het persagentschap Reuters veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar wegens de schending van staatsgeheimen. Dat besliste een rechtbank in de vroegere hoofdstad Rangoon. Op de veroordeling komt meteen heel wat internationale kritiek.

Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28), beiden Myanmarese burgers, werden op 12 december opgepakt in Rangoon omdat ze geheime documenten zouden bezitten over de militaire repressie tegen de Rohingya in de westelijke deelstaat Rakhine. Zelf zeggen ze in de val te zijn gelokt: ze kregen de documenten overhandigd tijdens een ontmoeting met agenten, nadat ze over de moord door het leger van tien Rohingya-mannen hadden bericht.

Reuters verwerpt in een reactie de veroordeling "zonder enig bewijs" van zijn medewerkers. "Deze twee bewonderenswaardige journalisten hebben al bijna negen maanden in de cel doorgebracht op basis van verzonnen beschuldigingen, bedoeld om hun de mond te snoeren en de pers te intimideren", zegt hoofdredacteur Stephen Adler. "Vandaag is een sombere dag voor Myanmar, Reuters-journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo en de pers overal ter wereld."

Het overwegend boeddhistische Myanmar en zijn regeringsleidster Aung San Suu Kyi, in 1991 nog winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, krijgen al geruime tijd internationale kritiek te verwerken wegens de repressie van de Rohingya. Al meer dan 700.000 leden van de moslimminderheid zijn daardoor op de vlucht geslagen naar buurland Bangladesh. De Verenigde Naties veroordeelden het geweld al als etnische zuivering.

Op de veroordeling van de twee Reuters-journalisten komt dan ook meteen heel wat internationale kritiek. Onder meer de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Myanmar, Knut Ostby, roept op de vrijlating van het duo. Ook de Amerikaanse ambassadeur in het Zuidoost-Aziatische land, Scot Marciel, en de Britse ambassadeur Dan Chugg - die namens alle landen van de Europese Unie spreekt - hebben het vonnis veroordeeld.