Twee reddingsschepen met samen 164 migranten willen toegang krijgen tot (Italiaanse) haven KVE

02 augustus 2019

14u53

Bron: Belga 18 Twee reddingsschepen, met in totaal 164 migranten aan boord, proberen vandaag toelating te krijgen om aan te meren in een haven. Het schip ‘Open Arms’ heeft afgelopen nacht 69 migranten gered voor de kust van Libië, nadat het eerder gisteren al 55 mensen had opgepikt. Aan boord van de boot ‘Alan Kurdi’ bevinden zich nog eens veertig migranten. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft alvast duidelijk gemaakt dat hij niet bereid is hen op te vangen.

De Spaanse ngo Proactiva Open Arms zegt afgelopen nacht 69 migranten te hebben opgepikt die met hun boot in moeilijkheden waren gekomen. Onder de opvarenden bevonden zich twee kinderen en "een vrouw die negen maanden zwanger was en weeën had". De opvarenden toonden ook "vreselijke tekenen van geweld", klinkt het nog. Gisteren redde de ngo met hetzelfde schip ook al 55 mensen, die zich op een boot bevonden die dreigde te kapseizen.

De boot zet nu koers richting noorden, al is het nog niet duidelijk waar Open Arms kan aanmeren. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, had het schip het verbod gegeven om de Italiaanse wateren te betreden. De kapitein zegt dat hij ook van Libië en Malta nog geen toelating heeft gekregen.

Bovendien staat ook de Alan Kurdi, een schip van de Duitse ngo Sea-Eye, sinds gisteren geblokkeerd aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Aan boord van de Alan Kurdi bevinden zich 40 mensen die woensdag gered werden, onder wie drie kinderen en een vrouw die zes maanden zwanger is. Volgens de ngo heeft Italië aan Malta gevraagd om de verantwoordelijkheid voor het schip op zich te nemen "hoewel het schip vlak voor Lampedusa ligt". "Malta ligt meer dan 20 uur verder. Er wordt een ondraaglijk conflict uitgevochten over de rug van de vluchtelingen", zegt Sea-Eye.

De extreemrechtse politicus Matteo Salvini weigert de reddingsschepen met migranten toe te laten. Hij vindt dat andere EU-lidtaten eveneens hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.