Twee raketten afgevuurd vanuit Egypte naar Israël kv

05u50

Bron: Belga 0 REUTERS Israelische soldaten patrouilleren langs de grens tussen Israël en Gaza. Twee raketten die maandagnacht afgevuurd zijn vanuit het Egyptische Sinaï-schiereiland zijn ingeslagen in de buurt van de grens met de Gazastrook. Er vielen geen gewonden en er was geen schade, bericht de krant Haaretz op basis van militaire bronnen.

Zondag maakte terreurgroep Islamitische Staat (IS) bekend dat het in oktober twee raketten vanuit het Sinaï-schiereiland op gemeenten in het zuiden van Israël afgevuurd had in de buurt van de Gazastrook. IS staat sterk in het noorden van Sinaï. Daar zijn er opnieuw confrontaties met militairen.