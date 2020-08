Twee prominente oppositieleiders opgepakt in Wit-Rusland SVM

24 augustus 2020

13u39

Bron: Belga 1 De Wit-Russische oproerpolitie heeft na het volksprotest van gisteren twee prominente leiders van de pro-democratische beweging opgepakt. Het gaat om Olga Kovalkova en Sergej Dilevski. Ze werden in een wagen voor gevangenentransport gestopt, deelt de oppositie mee. De autoriteiten bevestigen de arrestatie. Het is onduidelijk waarom het duo opgepakt werd.

President Aleksandr Loekasjenko dreigde er de voorbije week wel regelmatig mee de leden van het coördinatiecomité van de oppositie in de boeien te slaan. Volgens de zogenaamde ‘laatste dictator van Europa’ is dat comité illegaal. De leden willen een dialoog met het regime in Minsk op gang krijgen, voorlopig tevergeefs.

In het comité zitten verschillende bekende figuren uit het Wit-Russische middenveld. Ook Svetlana Aleksijevitsj, die in 2015 de Nobelprijs voor de Literatuur won, maakt er deel van uit.



Voor het comité is Svetlana Tichanovskaja de enige winnares van de presidentsverkiezingen van eerder deze maand. Volgens de officiële maar gecontesteerde uitslag haalde Loekasjenko een klinkende overwinning, terwijl Tichanovskaja het moest stellen met nog geen 10 procent.

Twee weken protest

Nu al meer dan twee weken komen de Wit-Russen massaal en vreedzaam op straat tegen deze verkiezingen. Gisteren waren er volgens schattingen van onafhankelijke media meer dan 200.000 mensen op de been in hoofdstad Minsk alleen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het op maximaal 20.000 deelnemers.

Bij een vergadering voor het begin van het nieuwe schooljaar zei Loekasjenko dat alle leraars die hem niet steunen ontslagen zullen worden. De afgelopen weken keerden niet alleen onderwijzers, maar ook leden van de veiligheidsdiensten en ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken zich van hem af.

“We stellen vast dat de betogers niet provoceren, maar het Kremlin heeft de voorkeur voor politici in Wit-Rusland die voor samenwerking met Rusland zijn. De leden van het coördinatiecomité horen daar niet bij”, maakte Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov de positie van Rusland duidelijk.

Gisteravond was op de staatstelevisie te zien hoe Loekasjenko, met een kalasjnikov in de hand, uit de helikopter stapte en naar het paleis beende.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Wit-Rusland schudt stilaan het juk van dictator Loekasjenko van zich af: “De bom is gebarsten” (+)