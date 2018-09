Twee priesters aangehouden voor seks in auto nabij speelterrein in Miami Beach jv

05 september 2018

12u25

Bron: New York Post, Local 10 ABC 1 De politie heeft maandag twee katholieke priesters gearresteerd voor openbare zedenschennis. De twee waren betrapt op seks met elkaar in een huurauto, die geparkeerd stond nabij een speelterrein aan de beroemde Ocean Drive in South Beach in Miami. Het aartsbisdom van Chicago ontsloeg de kerkdienaars.

Diego Berrio (39) en Edwin Giraldo Cortez (30) - allebei dienend in Chicago, maar Cortez is oorspronkelijk van Colombia - hadden hun gehuurde, zwarte Volkswagen Beetle op klaarlichte dag aan de kant gezet op de drukke Ocean Drive in South Beach. Voorbijgangers merkten hun romantisch afspraakje rond 15u30 op. Dat vond blijkbaar "open en bloot" plaats, niet ver van een speelpleintje voor kinderen in Lummus Park. Getuigen verwittigden daarom de politie van Miami Beach.

Toen die ter plaatse kwam, waren de twee nog altijd druk in de weer. De auto had geen geblindeerde ruiten en de arm der wet kon duidelijk zien dat Berrio vanuit de passagierszetel zijn collega-priester Cortez aan het stuur een pijpbeurt gaf. De broek van Cortez hing op zijn enkels en zijn genitaliën waren zichtbaar, wat hem een extra klacht voor exhibitionisme zou opleveren. De twee waren in zulke hoge sferen dat ze de agent bij hun auto niet eens opmerkten. Pas toen die op het raampje klopte, daalden ze weer neer op aarde. Pikant detail: de agent zou alles met zijn bodycam gefilmd hebben.

De twee ex-priesters mochten dinsdag de cel verlaten. Ze probeerden hun gezicht te bedekken en vluchtten weg voor de pers. Het aartsbisdom van Chicago ontsloeg Diego Berrio met onmiddellijke ingang van zijn taken. Het nam contact op met de thuisbasis van Edwin Giraldo Cortez, die tijdens de maand augustus in Chicago aan het werk was, om te melden dat ook hij niet langer welkom is. Blase J. Cupich, de aartsbisschop van Chicago, kwam onlangs zelf nog onder vuur te liggen voor het toedekken van seksueel misbruik binnen zijn bisdom.