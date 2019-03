Twee politieagenten gearresteerd voor moord op zwarte politica in Brazilië kg

12 maart 2019

13u17

Bron: Belga

Twee politieagenten zijn vandaag in Rio de Janeiro gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord in maart 2018 op het zwarte gemeenteraadslid Marielle Franco en haar chauffeur, zo heeft de nieuwssite G1 gemeld met aanhaling van gerechtelijke bronnen.

De 38-jarige Marielle Franco, een gemeenteraadslid van Rio, werd vorig jaar in haar auto doodgeschoten. Ook haar chauffeur overleefde de aanslag niet.



Franco zetelde voor de linkse partij PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) in de gemeenteraad en was sterk geëngageerd tegen racisme, homofobie en politiegeweld. Het drama lokte destijds massale betogingen uit in heel Brazilië.

Nauwkeurig voorbereid

Voor de moorden zijn nu twee leden van de militaire politie opgepakt. De ene zou de schoten hebben afgevuurd vanuit een auto, terwijl de andere aan het stuur zou hebben gezeten. Volgens de diensten van de procureur die met de strijd tegen georganiseerde misdaad belast is, werd de moord gedurende drie maanden nauwkeurig voorbereid.

Rio de Janeiro wordt sinds een twintigtal jaar geconfronteerd met het fenomeen van milities, groepen van agenten of ex-agenten die de wet stellen in de favela's, de Braziliaanse krottenwijken.