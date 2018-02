Twee personen doodgeschoten voor bank in Zürich LB

23 februari 2018

15u34

Bron: BBC, Neue Zürcher Zeitung 1 Twee personen zijn doodgeschoten voor een filiaal van de UBS-bank in Zürich. Volgens een ooggetuige zou een man eerst een vrouw hebben doodgeschoten en vervolgens zichzelf.

Op beelden zijn twee lichamen op het voetpad te zien, volgens lokale media zijn beide personen overleden. Dat wordt bevestigd door de politie, meldt de krant Neue Zürcher Zeitung. Naargelang de bron gaat het om twee mannen, of een vrouw en een man.

De politie is met zowat 15 voertuigen van de veiligheidsdiensten ter plekke. Het gebied rond de plaats delict werd afgesloten.



Ooggetuigen hebben het over vier of vijf schoten in de buurt van het hoofdstation van de financiële centrum van Zwitserland. Volgens de politie is de situatie onder controle en is er geen gevaar meer.

Zwei Personen verstorben nach Gewaltdelikt an der #Lagerstrasse. Die Situation ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. ^sa Stadtpolizei Zürich(@ StadtpolizeiZH) link