Twee Pakistaanse tienermeisjes slachtoffer van eremoord omdat ze in nabijheid van man gefilmd werden NLA

17 mei 2020

17u30

Bron: Belga 64 Twee tienermeisjes in Pakistan zijn het slachtoffer geworden van eerwraak. Op een mobiele video-opname zijn ze te zien in het bijzijn van een jonge man, wat de familie van de meisjes een schending van de eer vonden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De feiten speelden zich af in Noord-Waziristan, in het bergachtige noordwesten van Pakistan. Dat gebied was de voorbije jaren nog een bolwerk van al-Qaïda.

De twee meisjes, 16 en 18 jaar oud, waren op sociale media te zien in een korte video in het bijzijn van een jongen. Eerder deze week werden ze doodgeschoten en begraven. Volgens de politie gebeurde dat waarschijnlijk door een familielid. In de video is nog een derde meisje te zien. Zij en de jongen zouden nog in leven zijn. De politie is naar hen op zoek om hen te beschermen.

In de stammencultuur in deze regio wordt contact tussen ongehuwde vrouwen en mannen gezien als een aantasting van de familie-eer. Elk jaar worden zo honderden jonge vrouwen het slachtoffer van eremoorden. Volgens de regering en activisten van Human Rights Watch is de praktijk de jongste tijd in opmars, onder meer door de lockdown wegens de coronapandemie.