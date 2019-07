Twee opslagtanks vol uitwerpselen kantelen: arbeider zwaargewond bij afbouw festival mvdb

09 juli 2019

15u09

Bron: DPA - Kurier 3 Een arbeider is bij de afbouwwerkzaamheden van een Oostenrijks dancefestival zwaargewond geraakt. Twee opslagtanks met uitwerpselen kwamen op zijn voeten terecht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.00 uur deze middag in Eggendorf ten zuiden van Wenen. De 26- jarige man met de Duitse nationaliteit is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



Beide tanks van 1000 liter elk stonden op een vorkheftruck gestapeld. De twintiger trachtte ze met zijn handen te ondersteunen en stapte met het rijdende voertuig mee, meldt de politie. Dat ging goed, totdat de opslagtanks kantelden. Twee verpleegkundigen die toevallig op het terrein aanwezig waren, verleenden de eerste hulp. Zij riepen al snel de assistentie van de traumahelikopter in.



Op het festivalterrein werd eind vorige week het vierdaagse FLOW Festival georganiseerd, een van de grootste Europese festivals in het genre psytrance (goa-trance).