Twee olietankers "aangevallen" nabij Iran, VS wijzen met beschuldigende vinger naar Iran

13 juni 2019

10u45

Twee tankschepen zijn vanochtend vroeg beschadigd geraakt in de Golf van Oman, tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Er zouden meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Volgens sommige bronnen gaat het om een aanval met torpedo's. De incidenten deden zich voor op een moment dat de spanningen tussen de VS en Iran toenemen. Op verzoek van de Verenigde Staten zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag een spoedzitting achter gesloten deuren houden, zo hebben diplomaten laten weten.

Twee olietankers, de Front Altair en de Kokuka Courageous, waren het doelwit van een vermoedelijke aanval. Het Iraanse persbureau IRNA meldde dat de Iraanse marine in totaal 44 opvarenden heeft gered van twee brandende tankers na een “ongeluk” in de Golf van Oman.

De 23-koppige bemanning van de tanker Front Altair bestond uit elf Russen, een Georgiër en elf Filipijnen, heeft Frontline, de Noorse rederij van het tankschip, laten weten. De bemanningsleden werden “overgebracht naar een vaartuig van de Iraanse marine en aan land gebracht in een Iraanse haven”. Frontline werkt aan een snelle repatriëring van de bemanningsleden.

De bemanning van het andere schip, de Kokuka Courageous, werd volgens het bedrijf Bernhard Schulte Shipmanagement door een schip van de Amerikaanse marine opgenomen. “De crew is in veiligheid”, aldus een Londense woordvoerder. Hij bevestigde dat de 21 bemanningsleden niet onder de hoede van de Iraanse autoriteiten stonden.

De Kokuka Courageous heeft methanol aan boord. De lading is nog intact en het vrachtschip dreigt niet te zinken. Wel moet de schade bekeken en hersteld worden. Wat er precies gebeurd was bij het incident met het schip, kon de woordvoerder niet zeggen.

Iran

De Amerikaanse president Donald Trump is op de hoogte gebracht van de aanvallen. “De president werd gebrieft over de aanval op twee schepen in de Golf van Oman. De Amerikaanse regering biedt hulp en blijft de toestand inschatten”, zei Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, in een korte mededeling.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton wees eerder op de dag met de beschuldigende vinger naar Iran. Hij sprak over aanvallen met zeemijnen, maar legde geen bewijzen voor zijn beschuldigingen voor.

Ook volgens Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zit Iran achter de aanslagen. Pompeo zei dat de willekeurige aanvallen van Iran onderdeel zijn van een campagne om de spanningen in de regio te laten escaleren.

De regering in Teheran sprak van “belachelijke beweringen”.

Rusland waarschuwde echter om Iran niet verantwoordelijk te stellen. “We zien de jongste tijd een toenemende campagne van politiek-psychologische en militaire druk op Iran”, zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, volgens het persbureau Interfax. Moskou waarschuwde ervoor geen voorbarige conclusies te trekken en de spanningen in de regio niet verder op te drijven.

Spoedzitting VN

Op verzoek van de Verenigde Staten zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een spoedzitting achter gesloten deuren houden.

“Met diepe bezorgdheid neem ik kennis van het veiligheidsincident van vanmorgen in de Straat van Hormuz. Ik veroordeel ten zeerste elke aanval op civiele schepen”, aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in bemerkingen aan de VN-Veiligheidsraad in New York. “Feiten moeten worden vastgesteld en verantwoordelijkheden opgehelderd. En als er iets is dat de wereld zich niet kan veroorloven, is het een grote confrontatie in de Golfregio.”

Belangrijke doorgangsroute

De tankers varen in de buurt van de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie. In het noorden grenst de Golf van Oman aan Iran, in het westen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en in het zuiden aan Oman.

Een maand geleden meldden de VAE al sabotage tegen vier handelsschepen in de Golf van Oman. Volgens bronnen in Saoedi-Arabië liepen twee tankers van het land zware schade op. De precieze omstandigheden van die incidenten blijven onduidelijk. Volgens kenners neemt daardoor de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe.

Intertanko, de organisatie van bedrijven met olietankers, liet weten bezorgd te zijn over de veiligheid van de schepen en hun bemanningen die door de Straat van Hormuz varen. De Straat van Hormuz verbindt de Golf van Oman met de Perzische Golf. “We moeten niet vergeten dat ongeveer 30 procent van de ruwe olie die over zee wordt vervoerd, door de Straat van Hormuz gaat. Als de wateren onveilig worden, kan de bevoorrading van de hele westerse wereld in gevaar komen”.

Olieprijs stijgt

De prijs van olie ging vandaag flink omhoog, na de berichten van de explosies op de schepen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent tot 52,43 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer en werd verhandeld voor 61,64 dollar per vat. Eerder ging de olieprijs nog fors omlaag, toen bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week fors waren toegenomen.