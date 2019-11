Twee nonnen zwanger na missie in Afrika: Katholieke Kerk start onderzoek HR

05 november 2019

19u16

Bron: ANSA, The Sun, La Republica 100 Buitenland De Katholieke Kerk is een onderzoek gestart nadat twee nonnen uit Italië zwanger zijn geraakt terwijl ze op missie waren in Afrika. Het schandaal veroorzaakt beroering tot in Rome.

De twee vrouwen waren van oorsprong Afrikaans, maar woonden en werkten in twee afzonderlijke kloosters in Sicilië. Ze waren allebei op liefdadigheidsmissie in Afrika. Ondanks hun ‘gelofte van kuisheid’, verwachten ze nu een kindje. Een van hen, een moeder-overste, ontdekte haar zwangerschap zelf. De andere, 34 jaar, vernam het volgens persbureau ANSA tijdens een medisch onderzoek nadat ze last had van buikpijn.

De nonnen waren beide bekend voor hun inzet, maar of ze hun job blijven uitoefenen, is hoogst onzeker. “Het schandaal veroorzaakt grote beroering”, vertelde een kerkbron uit Rome aan The Sun. “Het is duidelijk dat de vrouwen een seksuele relatie gehad hebben.” De twee zouden onder druk staan om hun job op te geven en de Katholieke Kerk te verlaten.

Moeder-overste

De 34-jarige vrouw zou zich in Palermo voorbereiden op de komst van haar kind. Ze zou van plan zijn om het kloosterleven achter zich te laten. De moeder-overste is al teruggekeerd naar haar thuisland Madagaskar.

Een van de vrouwen zat in het klooster in de stad Ragusa in Sicilië. Burgemeester Salvatore Riotta vertelde al “dat het nieuws een schok was, maar dat het beter was stilgehouden”.

Seksueel misbruik

Hoe de vrouwen zwanger raakten en met wie ze seksuele relaties hadden, is niet bekend. Begin dit jaar gaf Paus Franciscus wel nog toe dat er in de Katholieke Kerk soms ook seksueel misbruik is bij nonnen. “Ik weet dat priesters en ook bisschoppen dat hebben gedaan. En ik geloof dat het nog steeds wordt gedaan”, antwoordde hij op een vraag wat het Vaticaan tegen het seksueel misbruik van ordezusters wil ondernemen.