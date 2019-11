Twee nieuwe gevallen van longpest veroorzaken paniek in China jv

13 november 2019

12u05

Bron: New York Times, CNN 0 De Chinese overheid roept de bevolking op zichzelf te beschermen tegen een mogelijke besmetting met de pest. Gisteren was er paniek ontstaan nadat er in Peking twee gevallen van longpest waren gediagnosticeerd. De pest is een erg besmettelijke en dodelijke infectieziekte, maar volgens China is de kans op verdere overdracht vandaag “extreem laag”.

De Chinese autoriteiten lieten weten dat de twee patiënten met longpest uit Binnen-Mongolië komen, een dunbevolkte en autonome regio in het noorden van China, grenzend aan Mongolië en Rusland. Het is de tweede keer dat de ziekte in het gebied opduikt. In mei stierf een Mongools koppel aan de builenpest na het eten van een rauwe nier van een marmot, een lokaal volksgebruik.

De twee nieuwe patiënten werden eerst behandeld in een plaatselijk ziekenhuis en daarna in Peking, waar ze de diagnose van longpest kregen. Ze werden in quarantaine geplaatst. De Chinese overheid maakt zich sterk dat er nauwelijks risico op verdere verspreiding van de ziekte is. Mensen die in aanraking kwamen met de twee besmette personen of patiënten met hoge koorts worden strikt gemonitord, risicoplaatsen werden gedesinfecteerd.

Longpest veroorzaakt kortademigheid en hoge koorts. Het is een van de drie infectieziektes die door de bacterie yersinia pestis, de pestbacil, verwekt worden, naast sepsis en builenpest. De overdracht gebeurt door vlooien die met de bacterie besmet zijn. Bij longpest kan de ziekte ook overgedragen worden door minuscule druppels in de lucht die vrijkomen na hoesten of niezen van een besmet persoon. Als de behandeling met antibiotica binnen de 24 uur na de eerste symptomen van longpest kan starten, is de overlevingskans van de patiënten hoog. Maar als de ziekte niet behandeld wordt, is ze altijd dodelijk. De builenpest is de bekendere en frequentere vorm, die kan overgaan in longpest of in bloedvergiftiging. In de middeleeuwen kreeg de ziekte de bijnaam ‘Zwarte Dood’. Toen vielen er bij een pandemie in Europa tientallen miljoenen doden. De pest verspreidde zich ook naar Azië en naar Afrika.

Madagaskar

Twee jaar geleden woedde er nog een pestepidemie op Madagaskar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stuurde toen 1,2 miljoen doses antibiotica naar het eiland om de ziekte in te dijken. China zei vorige maand de quarantainemaatregelen te verscherpen om verspreiding in het land te vermijden. Het is niet duidelijk wanneer de twee recente gevallen van pest in China precies ontdekt werden, maar er klinkt op sociale media alleszins kritiek op de late reactie van de Chinese overheid.

Een vraag die onbeantwoord blijft, is hoe de twee patiënten in Peking zijn geraakt. Als ze met het openbaar vervoer reisden, is er kans op besmetting van een hele hoop medepassagiers.

Volgens de overheid stierven er sinds 2014 zes mensen aan de pest in China. Wereldwijd noteerde de WGO tussen 2010 en 2015 meer dan 3.248 gevallen van pest en 584 doden.

