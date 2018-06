Twee nieuwe aanslagen verijdeld in Frankrijk: "Terroristen wilden homo's en parenclub aanvallen" KVE HA

14 juni 2018

21u25

Bron: Le Figaro, Belga 113 Franse speurders hebben twee nieuwe aanslagen verijdeld. Zaterdag werden twee jongemannen gearresteerd die het op homo's zouden gemunt hebben en vorige maand werd een man ingerekend die een aanslag op een parenclub aan het beramen was. Dat meldt AFP.

"Een geïmproviseerd springtuig werd op 13 mei in zijn woning gevonden en de man heeft toegegeven dat hij het tegen een parenclub wilde gebruiken", citeerde het Franse persbureau een bron uit de omgeving van de onderzoekers. De verdachte was naar verluidt "geradicaliseerd".

Justitiekringen bevestigden enkel dat half mei een onderzoeksprocedure werd ingeleid tegen een in 1980 geboren man. Hij werd ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden. Nadere bijzonderheden werden niet genoemd. De man zit in voorlopige hechtenis.

Eerder vandaag raakte ook bekend dat Franse speurders vorig weekend twee andere mannen hebben opgepakt, die een terreuraanslag tegen homo's zouden gepland hebben. De verdachten zijn twee jongemannen van 21 en 22 jaar.

"Na hun arrestatie zaterdag werden bij een huiszoeking in de Parijse regio messen, een ontstekingsmechanisme en propaganda van IS aangetroffen", meldden bronnen dicht bij het onderzoek. Hun aanslagplannen zijn in dit stadium van het onderzoek nog niet zo duidelijk te definiëren, "maar er zijn aanwijzingen dat ze homo's viseerden", aldus een van de bronnen.

Frankrijk werd de voorbije jaren door een islamistische golf van terreur geteisterd, waarbij meer dan 240 mensen werden vermoord.