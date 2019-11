Twee Nederlandse treinen mogelijk beschoten tussen Tilburg en Breda, meerdere ramen gebarsten Dennis Nuiten Tim Besters

22 november 2019

21u55

Bron: AD.nl 8 Nabij het station van Breda zijn mogelijk meerdere treinen beschoten. Van een intercity die vanuit Tilburg richting Breda reed, zijn vijf ruiten vernield. De trein staat stil op het station in Breda. Een andere trein die geraakt is, reed in oostelijke richting en wordt onderzocht op het station van Eindhoven. Van die trein is volgens de politie één ruit beschadigd.

Er is volgens de politie in beide treinen niemand gewond geraakt, en de reizigers hebben de treinen inmiddels verlaten. Van de trein die naar het station in Breda reed, zijn de buitenruiten vernield. De binnenruiten bleven gespaard waardoor er geen glas in de coupés terecht is gekomen.



De politie hoort getuigen en heeft in Breda de omgeving afgezet. De Nederlandse Spoorwegen (NS) meldt dat het treinverkeer rond Breda en Eindhoven gewoon rijdt.



De mogelijke beschieting van de trein richting Breda zou ongeveer vijf minuten voor aankomst in Breda hebben plaatsgevonden, meldt een reiziger aan deze krant. “Dat zei een passagier die in de betreffende coupé zat net tegen mij‘’, aldus Niels Wenstedt. Volgens Wenstedt zitten er ook gaatjes in het metaal onder de ruiten. Zelf had hij helemaal niets door. “De machinist riep om dat de trein vermoedelijk beschoten is, en daarna kwam hij nog het treinstel in om een en ander toe te lichten.‘’



Het lijkt erop dat de trein beschoten is met kleine patronen. Of dat erop zou kunnen duiden dat er met een luchtbuks is geschoten, kan de politie niet zeggen. Zaterdag gaat de technische recherche verder onderzoek doen. Het onderzoek langs het spoor heeft volgens de politiewoordvoerder veel voeten in aarde. “Dit is een serieuze zaak.”

De politie meldt dat de twee treinen met de kapotte ruiten apart zijn gezet. Rechercheurs van de dienst Forensische Opsporing gaan de treinen morgen onderzoeken om te achterhalen wat precies is gebeurd.

“Dit moet stoppen”

NS-topman Roger van Boxtel heeft via Twitter ook gereageerd op het voorval. “Gelukkig geen gewonden, maar zijn we in Nederland mentaal aan het ontsporen?’’, vraagt hij zich af. “Dit moet stoppen!’’ Een woordvoerster van de NS noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. “Reizigers en medewerkers moeten veilig in de trein kunnen zitten.”

