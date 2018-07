Twee Nederlandse Syriëgangers vast na aankomst op Schiphol Redactie

03 juli 2018

20u19

Bron: Belga 0 Twee Nederlandse jihadisten die in Turkije zijn veroordeeld, zijn vanavond op Schiphol aangekomen en daarna aangehouden. De twee 23-jarige mannen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Daarnaast heeft h et Nederlandse ministerie van Justitie de Koerdische autoriteiten verzocht om drie vrouwelijke Nederlandse Syriëgangers te laten vertrekken uit hun kampen zodat ze in Nederland kunnen worden berecht.

De twee jihadisten zouden in de zomer van 2014 naar Syrië zijn gereisd en na een training hebben deelgenomen aan de gewapende jihadistische strijd. Eind 2016 staken ze de grens met Turkije over. Ze werden aangehouden toen ze weg waren gegaan bij het Vrije Syrische Leger. Bij die groep hadden ze zich aangesloten nadat ze terreurgroep Islamitische Staat de rug hadden toegekeerd.

In mei 2018 veroordeelde een Turkse rechtbank hen tot gevangenisstraffen van 6 jaar en 3 maanden. In afwachting van de behandeling van een hoger beroep werden ze in vrijheid gesteld.

Onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee zijn de verdachten naar Nederland gevlogen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) meldde onlangs al dat het tweetal een paspoort heeft gekregen. Al eerder werden Syriëgangers naar Nederland overgebracht en meteen vastgezet. Het OM begint altijd een strafrechtelijk onderzoek naar hun daden. De twee mannen worden vrijdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

Bevel tot gevangenneming

Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft ook de Koerdische autoriteiten verzocht om drie vrouwelijke Nederlandse Syriëgangers te laten vertrekken uit hun kampen zodat ze in Nederland kunnen worden berecht. Aanleiding hiervoor is een bevel tot gevangenneming dat de rechtbank in Rotterdam voor het drietal heeft uitgevaardigd.

Het OM wil dat alle Syriëgangers naar Nederland komen om ze hier te vervolgen. "De hoop is dat de Koerden meewerken aan hun vertrek", aldus een woordvoerder. In het strijdgebied zitten tientallen Nederlandse vrouwen, vaak met hun kinderen, vast in kampen van de Koerden.