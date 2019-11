Twee Nederlandse skiërs omgekomen door lawine in Tirol TT

09 november 2019

16u24

Bron: ANP 2 Twee mensen die in de Oostenrijkse Alpen buiten de piste skieden in de regio rond Sölden, zijn vanmiddag om het leven gekomen door een lawine. Ze kwamen samen met een derde man van een bergrug af toen een plak sneeuw van 50 meter breed losliet en hen bedolf. Volgens Oostenrijkse media gaat het om twee Nederlanders van 33 en 39 jaar oud.

De derde skiër, een Nederlandse man van 54, kon zich nog snel genoeg uit de voeten maken voor ook hij bedolven werd. Hulpdiensten in drie helikopters konden de twee snel lokaliseren, maar de redding kwam voor beiden te laat. Het eerste slachtoffer werd na 50 minuten geborgen, het tweede na twee uur. Een van de twee slachtoffers had nog wel zijn lawine-airbag weten te activeren, maar hij was toch gestikt onder een pak sneeuw van 2,5 tot 3,5 meter hoog.

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico's, met name in het hooggebergte. In het gebied vindt dit weekend de Winter Opening plaats, een evenement waar jaarlijks veel Nederlanders naartoe gaan.

Het is volgens het Oostenrijkse persbureau APA het eerste fatale skiongeluk van dit seizoen.