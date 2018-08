Twee Nederlandse militairen krijgen elk 200.000 euro na extreem getreiter kv

31 augustus 2018

05u58

Bron: ANP 0 In een treiter- en misbruikzaak bij de Luchtmobiele Brigade in het Nederlandse Schaarsbergen heeft het Nederlandse ministerie van Defensie aan twee van de drie slachtoffers een schadevergoeding van 200.000 euro per persoon toegekend. Dat blijkt uit stukken uit het strafdossier tegen de negen verdachten in de zaak, meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Vakbond AFMP bevestigt dat er is geschikt, maar gaat niet in op de hoogte van de schadevergoeding.

De affaire die vijf jaar geleden speelde bij de landmachteenheid draait om intimidatie, vernedering en mogelijk zelfs misbruik van drie militairen door hun superieuren. Ze zijn gepest, er is over hen heen geplast en tijdens een ontgroeningsritueel is een vinger in een anus geduwd, zo bleek uit intern Defensie-onderzoek.

Volgens AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels is het niet vreemd dat de zaak al voor een eventuele behandeling door de strafrechter is afgedaan. "Deze jongens hebben ernstige letselschade opgelopen. Er is uit de onderhandelingen met Defensie een schikkingsbedrag gekomen dat voldoende is om de schade af te dekken en een nieuwe start in het leven voor mogelijk te maken."

Justitie buigt zich deze week over de vraag of de negen verdachten zullen worden vervolgd.