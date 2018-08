Twee Nederlandse campings ontruimd door grote natuurbrand

07 augustus 2018

Bron: AD.nl

Bij het Drentse Wateren in Nederland woedt een grote natuurbrand. De rook is in de wijde omgeving te zien. De eigenaars van twee campings in de buurt hebben besloten hun gasten elders onder te brengen.