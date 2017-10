Twee Nederlandse bejaarden in Noorwegen gevat met 100 kilo hasj kv

22u40

Bron: Belga 0 thinkstock Twee Nederlandse bejaarden zijn in Noorwegen tegen de lamp gelopen met een grote lading hasj in hun auto. De douane van Bergen spreekt van de grootste hasjvangst ooit in de Noorse plaats. De man (68) en vrouw (75) hadden op verschillende plaatsen in hun voertuig in totaal 100 kilo verdovende middelen verstopt.

"We hadden informatie over de auto en besloten deze aan de kant te zetten", aldus een leidinggevende van de douane tegen Noorse media. Achterin de auto lag 55 kilo hasj. "We voelden al snel dat er misschien meer in de auto zat. Toen we beide voorstoelen los haalden zagen we dat we gelijk hadden." In twee ruimtes onder de vloer vonden douanebeambten nog eens 25 en 20 kilo hasj.





De inzittenden konden alleen als verklaring geven dat ze voor een korte vakantie in Noorwegen waren. De politie schat de waarde van de hasj op ruim 1 miljoen euro. De omvang van de vondst verraste de autoriteiten. "Zulke hoeveelheden worden normaal gesproken in een vrachtwagen gesmokkeld, dus 100 kilo in een personenauto is nogal veel."